OTTAWA, ON, le 13 sept. 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à assister à une séance d'information virtuelle organisée avec un représentant du gouvernement avant l'annonce du Premier ministre concernant le logement. Les renseignements fournis lors de cette séance d'information technique devront être attribués de manière générale à une source haut placée au sein du gouvernement. Il sera strictement interdit de faire des enregistrements audio ou vidéo à des fins de diffusion.

Séance d'information technique

Date : Le 14 septembre 2025

Heure : 10 h 30 HE

Lieu : Séance virtuelle (via MS Teams)

Détails : La participation à la période de questions et réponses de cet événement via MS Teams est réservée aux membres accrédités des médias qui se sont inscrits auprès de [email protected] pour y accéder.

