/R E P R I S E -- Avis aux médias - Tournée santé : Vincent Marissal de passage en Outaouais/

GATINEAU, QC, le 11 nov. 2024 /CNW/ - Les représentants et représentantes des médias sont priés de noter que le responsable pour Québec solidaire en matière de Santé, Vincent Marissal, sera de passage dans la région de l'Outaouais ce mardi 12 novembre.

M. Marissal poursuit sa tournée des usagers et usagères du réseau et profitera également de l'occasion pour rencontrer des groupes et organismes qui œuvrent dans le domaine de la santé et des services sociaux.

Il fera également un point de presse avec des acteurs clés de la région, dont Action-Santé Outaouais, SOS Outaouais, l'APTS Outaouais et le Syndicat des travailleurs et travailleuses en santé et services sociaux de l'Outaouais (STTSSSO-CSN).

M. Marissal sera disponible pour des entrevues sur place et en après-midi.

AIDE MÉMOIRE

Point de presse

Date : Mardi 12 novembre 2024

Heure : 11h30

Lieu : Centre diocésain situé au 180 boulevard du Mont-Bleu, Gatineau, J8Z 3J5

Rencontre avec les usagères et usagers des services en soins de santé de l'Outaouais

Heure : 19h à 21h

Lieu : Centre diocésain situé au 180 boulevard du Mont-Bleu, Gatineau, J8Z 3J5

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements : Camille Godbout, Attachée de presse du caucus de Québec solidaire, (514) 562-8204 ou [email protected]