/R E P R I S E -- Avis aux médias - Temps supplémentaire obligatoire (TSO) - Nancy Bédard, présidente de la FIQ, fera une annonce importante/

MONTRÉAL, le 5 nov. 2019 Mardi 5 novembre 2019 - Les représentant-e-s des médias sont prié-e-s de noter que la présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec - FIQ, Nancy Bédard, tiendra une conférence de presse le 6 novembre à 10 h 30 au siège social de la FIQ à Montréal. Madame Bédard fera une annonce importante relative au temps supplémentaire obligatoire (TSO) qui perdure pour les professionnelles en soins travaillant dans le réseau de la santé. À cette occasion, elle sera accompagnée de cinq professionnelles en soins qui témoigneront des conséquences de la mauvaise gestion, dont le TSO, dans leur vie professionnelle et personnelle et des impacts sur la qualité et la sécurité des soins offerts à la population.

Quoi : Annonce importante de la présidente de la FIQ Quand : Mercredi 6 novembre 2019 10 h 30 : Conférence de presse Qui : Nancy Bédard, présidente de la FIQ, et cinq professionnelles en soins qui témoigneront Où Siège social de la FIQ 1234, avenue Papineau Montréal

À propos de la FIQ

La Fédération représente 76 000 professionnelles en soins infirmiers et cardiorespiratoires, soit la grande majorité des infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques œuvrant dans les établissements de santé et de services sociaux québécois.

SOURCE Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec - FIQ

Renseignements: Sandra Gagné, service Communication - FIQ, Cellulaire : 514 796-5093, sgagne@fiqsante.qc.ca

Related Links

http://www.fiqsante.qc.ca/