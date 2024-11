/R E P R I S E -- Avis aux médias - Semaine des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec - David Goudreault s'allie à la FPPE-CSQ pour parler de l'importance cruciale des professionnel•les en éducation/

MONTRÉAL, le 13 nov. 2024 /CNW/ - À l'occasion de la Semaine des professionnelles et professionnels de l'éducation, qui se déroule du 18 au 22 novembre 2024, le romancier, poète et travailleur social David Goudreault s'allie à la Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ) pour souligner l'importance cruciale du rôle que jouent les professionnel•les de l'éducation dans la réussite des élèves de l'école publique au Québec.

De cette collaboration est né le poème De la lumière dans votre univers scolaire, qui sera lancé sur les plateformes Facebook et YouTube le 17 novembre.

Dans un contexte où le système d'éducation public est mis à mal (notamment par de nouvelles mesures d'austérité qui mènent à un gel d'embauche en éducation, par la vétusté des bâtiments, par la difficulté du réseau à attirer et à retenir du personnel pour offrir des services professionnels alors que les difficultés des élèves augmentent), David Goudreault se rendra disponible pour des entrevues au cours desquelles il désire parler des professionnels qui ont fait la différence pour l'élève en difficulté qu'il a été et parler de l'importance des professionnels dans le système d'éducation public.

David Goudreault est disponible pour des entrevues en différé (téléphone, vidéoconférence) les 18 et 19 novembre, entre 13 h et 15 h.

Le 21 novembre, il sera également disponible pour des entrevues en direct (en présence à Québec) ou à distance (téléphone, vidéoconférence).

Aide-mémoire



QUOI : Possibilité d'entrevues avec David Goudreault à l'occasion de la Semaine des professionnelles et professionnels de l'éducation



QUAND : Par téléphone ou en ligne

18 novembre, entre 13 h et 15 h

19 novembre, avant 11 h 30 ou après 14 h Possibilité de présence en studio à Québec, téléphone ou en ligne

le 21 novembre, avant midi



OÙ : Au téléphone, en ligne ou à Québec (à votre station)

