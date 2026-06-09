Avis aux médias - L'astronaute de l'Agence spatiale canadienne Jeremy Hansen au Canada

LONGUEUIL, QC, le 9 juin 2026 /CNW/ - Du 10 au 12 juin, l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne le colonel Jeremy Hansen, membre d'équipage d'Artemis II, sera à Halifax et à Toronto pour participer à quelques activités publiques.

Il parlera notamment à des jeunes de son rôle dans la mission historique Artemis II. Par ailleurs, il s'entretiendra avec des acteurs du secteur spatial canadien et accordera un nombre limité d'entrevues.

Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'une des activités ou solliciter une entrevue sont priés de contacter le Bureau des relations avec les médias.

Mercredi 10 juin 2026

19 h (HA) Activité publique du Discovery Centre

Présentation suivie d'une période de questions avec des jeunes et le public

Bibliothèque centrale d'Halifax - Paul O'Regan Hall, 5440 Spring Garden Road, Halifax (N.-É.) B3J 1E9

Jeudi 11 juin 2026

13 h (HE) Sommet États-Unis-Canada

Discussion informelle

Inscription préalable des médias requise : [email protected]

19 h (HE) Activité publique du Centre des sciences de l'Ontario

Présentation suivie d'une période de questions avec le public

Elgin Theatre, 189, rue Yonge, Toronto (Ont.) M5B 1M4

Vendredi 12 juin 2026

19 h 30 (HE) Match des Blue Jays

Lancer protocolaire de Jeremy Hansen

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SOURCE Agence spatiale canadienne

Renseignements : Agence spatiale canadienne, Bureau des relations avec les médias, Téléphone : 450-926-4370, Courriel : [email protected], Site Web : www.asc-csa.gc.ca