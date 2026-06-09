Avis aux médias - L'astronaute de l'Agence spatiale canadienne Jeremy Hansen au Canada

Nouvelles fournies parAgence spatiale canadienne
09 juin, 2026, 09:00 ET
LONGUEUIL, QC, le 9 juin 2026 /CNW/ - Du 10 au 12 juin, l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne le colonel Jeremy Hansen, membre d'équipage d'Artemis II, sera à Halifax et à Toronto pour participer à quelques activités publiques.
Il parlera notamment à des jeunes de son rôle dans la mission historique Artemis II. Par ailleurs, il s'entretiendra avec des acteurs du secteur spatial canadien et accordera un nombre limité d'entrevues.
Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'une des activités ou solliciter une entrevue sont priés de contacter le Bureau des relations avec les médias.
Mercredi 10 juin 2026
19 h (HA) Activité publique du Discovery Centre
Présentation suivie d'une période de questions avec des jeunes et le public
Bibliothèque centrale d'Halifax - Paul O'Regan Hall, 5440 Spring Garden Road, Halifax (N.-É.) B3J 1E9
Jeudi 11 juin 2026
13 h (HE) Sommet États-Unis-Canada
Discussion informelle
Inscription préalable des médias requise : [email protected]
19 h (HE) Activité publique du Centre des sciences de l'Ontario
Présentation suivie d'une période de questions avec le public
Elgin Theatre, 189, rue Yonge, Toronto (Ont.) M5B 1M4
Vendredi 12 juin 2026
19 h 30 (HE) Match des Blue Jays
Lancer protocolaire de Jeremy Hansen
Suivez-nous dans les médias sociaux!
https://www.asc-csa.gc.ca/rss/default_fra.xml
https://www.facebook.com/Agencespatialecanadienne
https://www.youtube.com/user/agencespatialecan
https://x.com/asc_csa
SOURCE Agence spatiale canadienne
Renseignements : Agence spatiale canadienne, Bureau des relations avec les médias, Téléphone : 450-926-4370, Courriel : [email protected], Site Web : www.asc-csa.gc.ca
Partager cet article