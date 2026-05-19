AVIS AUX MÉDIAS - Le gouvernement du Canada annoncera les finalistes du Défi axé sur la prévention du diabète de type 2 English
Nouvelles fournies parAgence de la santé publique du Canada
19 mai, 2026, 15:30 ET
TORONTO, le 19 mai 2026 /CNW/ - Au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, Sonia Sidhu, députée de Brampton-Sud, annoncera les finalistes du Défi axé sur la prévention du diabète de type 2 de l'Agence de la santé publique du Canada.
Un point de presse aura lieu immédiatement après l'annonce.
Date
20 mai 2026
Heure
10 H (HAE)
Lieu
L'événement se tiendra en personne à l'adresse suivante :
Centre de santé communautaire de Black Creek
Yorkgate Mall
1, boulevard York Gate -- 2e étage
North York, Toronto (Ontario) M3N 3A1
Utilisez l'entrée nord du centre commercial (à côté de No Frills) et prenez les escaliers roulants pour monter. Le lieu se trouve sur la gauche.
Les médias peuvent également se joindre par Zoom :
https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/69560519312
Mot de passe: 794147
Veuillez indiquer votre nom (prénom et nom de famille) et le média auquel vous appartenez au moment de l'événement.
SOURCE Agence de la santé publique du Canada
Renseignements aux médias : Alexandre Bergeron, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]
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