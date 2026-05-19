TORONTO, le 19 mai 2026 /CNW/ - Au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, Sonia Sidhu, députée de Brampton-Sud, annoncera les finalistes du Défi axé sur la prévention du diabète de type 2 de l'Agence de la santé publique du Canada.

Un point de presse aura lieu immédiatement après l'annonce.

Date

20 mai 2026

Heure

10 H (HAE)

Lieu

L'événement se tiendra en personne à l'adresse suivante :

Centre de santé communautaire de Black Creek

Yorkgate Mall

1, boulevard York Gate -- 2e étage

North York, Toronto (Ontario) M3N 3A1

Utilisez l'entrée nord du centre commercial (à côté de No Frills) et prenez les escaliers roulants pour monter. Le lieu se trouve sur la gauche.

Les médias peuvent également se joindre par Zoom :

https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/69560519312

Mot de passe: 794147

Veuillez indiquer votre nom (prénom et nom de famille) et le média auquel vous appartenez au moment de l'événement.

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Renseignements aux médias : Alexandre Bergeron, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]