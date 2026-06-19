/C O R R E C T I O N -- Patrimoine canadien/

Dans le communiqué Le gouvernement du Canada appuie le projet « Le portrait de la vitalité : un modèle fondamental pour le développement communautaire fondé sur des données probantes dans le domaine des langues officielles », diffusé le 18 juin 2026 par Patrimoine canadien sur le fil de presse CNW, la société nous informe que des modifications ont été apportées. La copie complète et corrigée suit, avec des détails supplémentaires à la fin :

Le gouvernement du Canada appuie le projet « Le portrait de la vitalité : un modèle fondamental pour le développement communautaire fondé sur des données probantes dans le domaine des langues officielles »

L'Association des Townshippers reçoit un financement du gouvernement du Canada.

BROMONT, QC, le 18 juin 2026 /CNW/ - Nos deux langues officielles sont un pilier de notre identité et de notre patrimoine culturel, et elles sont au cœur de nos communautés. Protéger et promouvoir nos langues officielles partout au pays sont une priorité essentielle qui nous permet de bâtir des communautés plus fortes, plus résilientes et plus inclusives.

Aujourd'hui, Marianne Dandurand, députée de Compton-Stanstead, a annoncé l'octroi de 113 498 $ à l'Association des Townshippers pour son projet « Le portrait de la vitalité : un modèle fondamental pour le développement communautaire fondé sur des données probantes dans le domaine des langues officielles ». Elle a fait cette annonce au nom de l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles.

Ces fonds sont accordés dans le cadre du sous-volet Fonds stratégique du Programme de développement des communautés de langue officielle. Le projet de l'Association vise concrètement à brosser un portrait complet et statistiquement fiable de la communauté d'expression anglaise dans neuf MRC des Cantons-de-l'Est, grâce à la collecte et à l'analyse de données démographiques et socio-économiques sur différents thèmes clés.

Ce portrait servira à éclairer la conception, l'élaboration et la mise en œuvre de programmes adaptés aux besoins spécifiques de la communauté. Le projet permettra également de mettre à la disposition du public des données et des outils destinés à faciliter la conception de programmes fondés sur des données probantes, qui pourront aider d'autres organisations au service de la communauté d'expression anglaise du Québec et des communautés francophones de tout le Canada.

Citations

« Nos langues officielles sont au cœur de notre identité, de notre fierté et de notre prospérité. En appuyant ce projet, nous contribuons à renforcer le sentiment d'appartenance et à améliorer l'accès aux services pour les communautés d'expression anglaise de la grande région des Cantons-de-l'Est. Je remercie l'Association des Townshippers pour son engagement et la mise en œuvre de cette initiative. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Chapeau à l'Association des Townshippers pour son leadership et sa vision. Pour bien répondre aux besoins d'une communauté, il faut d'abord bien la comprendre. Ce projet nous donnera un portrait plus précis de la réalité de la communauté d'expression anglaise des Cantons-de-l'Est et des outils concrets pour mieux orienter nos actions et mesurer les progrès réalisés au fil du temps. »

- Marianne Dandurand, députée de Compton-Stanstead

« Nous sommes ravis de bénéficier de ce soutien pour lancer notre programme Portrait statistique. Une analyse précise et détaillée de nos populations d'expression anglaise dans les Cantons-de-l'Est, qui constitue la pierre angulaire d'un développement communautaire efficace. Elle nous permet, aux côtés de nos organisations partenaires dévouées, de proposer des approches ciblées générant des résultats concrets. Qu'il s'agisse de faciliter l'accès à de meilleurs soins de santé, d'améliorer l'aide sociale ou d'élargir les perspectives d'emploi, notre priorité demeure résolument d'aider nos jeunes, nos familles et nos aînés à s'épanouir. Chaque donnée recueillie représente une avancée tangible vers le renforcement de la résilience et l'amélioration de la vitalité réelle de nos communautés. »

- Dow Warnholt, président, Association des Townshippers

« Félicitations et merci à l'Association des Townshippers pour ce projet. La communauté d'expression anglaise est importante dans la région de Brome-Missisquoi et pour bien la comprendre et lui offrir les services dont elle a besoin, ce portrait statistique sera très utile. Comme membre du Comité des langues officielles, je travaille notamment à ce que chaque citoyen puisse recevoir les services dans les deux langues officielles, et cet outil contribuera à l'atteinte de cet objectif, dans notre région. »

- Louis Villeneuve, député de Brome-Missisquoi

Les faits en bref

L'Association des Townshippers est la voix de la communauté d'expression anglaise des Cantons-de-l'Est depuis 1979.

L'Association des Townshippers a trois objectifs principaux : soutenir les intérêts de la communauté d'expression anglaise dans les Cantons-de-l'Est; maintenir la culture et l'identité de cette communauté fortes; encourager les personnes d'expression anglaise à participer à la vie de leurs communautés locales et à la société québécoise.

Le Programme Développement des communautés de langue officielle favorise l'épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et appuie leur développement.

Le sous-volet Fonds stratégique appuie le dynamisme des communautés de langue officielle en situation minoritaire au moyen de projets d'envergure et d'initiatives stratégiques.

Le Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection-promotion-collaboration prévoit un investissement total de 4,1 milliards de dollars pour la protection et la promotion des langues officielles au pays. C'est le montant le plus important jamais octroyé par un gouvernement pour les langues officielles.

Liens connexes

Programme Développement des communautés de langue officielle

Sous-volet Fonds stratégique

Association des Townshippers

Correction: Il manquait la citation de Louis Villeneuve, député de Brome-Missisquoi dans une version antérieure de ce communiqué.

SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]