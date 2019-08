/R E P R I S E -- Avis aux médias - Séance d'information de l'ACPM sur l'intelligence artificielle au service des soins de santé/

OTTAWA, le 12 août 2019 /CNW/ - L'Association canadienne de protection médicale (ACPM) tiendra son assemblée annuelle le mercredi 14 août 2019 à Toronto. Cette année, la séance d'information aura pour thème L'intelligence artificielle (IA) au service des soins de santé; le Dr David Naylor, professeur de médecine et président émérite de l'Université de Toronto, ainsi que le Dr Hartley Stern, directeur général de l'Association canadienne de protection médicale, prépareront le terrain en vue d'une période de questions des plus intéressantes.

Les membres et les partenaires qui assisteront à cette séance obtiendront un aperçu de l'état actuel de la technologie de l'IA et de l'apprentissage profond, et de son application dans le domaine des soins de santé et de la recherche médicale. Le Dr Naylor décrira certains des avantages et des pièges de l'IA dans le domaine de la santé, y compris ses applications actuelles et futures à la pratique, tandis que le Dr Stern examinera les répercussions médico-légales de cette technologie dans le domaine des soins de santé.

Lieu : Hilton Toronto, 145, rue Richmond Ouest, Toronto (Ontario) Date : Le mercredi 14 août 2019 Heure : Assemblée annuelle - de 13 h à 14 h 15 / Séance d'information - de 14 h 30 à 16 h

Des entrevues individuelles avec les conférenciers peuvent être organisées à l'avance ou sur place.

Avantages que procure l'ACPM :

L'ACPM offre, de médecin à médecin, des conseils et une assistance efficaces et de grande qualité à l'égard de problèmes médico-légaux, y compris le versement d'une compensation financière appropriée aux patients ayant subi un préjudice à la suite de soins négligents (faute professionnelle au Québec). Nos produits et nos services, conçus en fonction de données probantes, accroissent la sécurité des soins médicaux, réduisant ainsi les préjudices et les coûts inutiles.

À titre d'organisation canadienne comptant le plus grand nombre de médecins et avec le soutien de ses 100 000 membres, l'ACPM joue un rôle de collaborateur, de défenseur des droits et d'agent de changement positif sur des enjeux importants au niveau médico-légal et pour le système de santé.

