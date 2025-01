HALIFAX, NS, le 24 janv. 2025 /CNW/ - Une réunion en personne des ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux (FPT) de la Santé aura lieu les 29 et 30 janvier à Halifax, en Nouvelle-Écosse.

La réunion sera coprésidée par l'honorable Mark Holland, ministre fédéral de la Santé, et l'honorable Michelle Thompson, ministre de la Santé et du Mieux-être de la Nouvelle-Écosse.

L'honorable Ya'ara Saks, ministre fédérale de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, et l'honorable Brian Comer, ministre des Dépendances et de la Santé mentale de la Nouvelle-Écosse, participeront également à la réunion.

Le 29 janvier, la ministre Thompson accueillera les ministres provinciaux et territoriaux de la Santé.

Le 30 janvier, les ministres Holland et Thompson coprésideront la réunion des ministres FPT. Une conférence de presse aura lieu après la réunion.

Note : Les médias qui assisteront à la conférence de presse en personne ou par Zoom le 30 janvier doivent s'inscrire avant le 29 janvier 2025 à 17 h (HNA) pour obtenir l'accréditation obligatoire.

Date

Le 30 janvier 2025

Heure

Enregistrement des médias accrédités sur place : 14 h 30 (HNA)

Conférence de presse : 15 h 30 (HNA)

Lieu

Halifax (N.-É.)

Inscription préalable pour accréditation des médias

Les médias doivent s'inscrire à l'avance pour assister à la conférence de presse en personne ou sur Zoom.

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected].

Veuillez indiquer le nom et le rôle de chaque participant et toute demande particulière en matière d'audiovisuel.

Date limite : le 29 janvier 2025 à 17 h (HNA)

Interprétation simultanée

Les médias accrédités qui seront présents sur place pourront demander un casque audio au comptoir d'enregistrement pour bénéficier d'une interprétation simultanée en anglais ou en français.

Les médias participant sur Zoom pourront choisir une interprétation simultanée en français ou en anglais, ou la diffusion en direct (sans interprétation).

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements aux médias : Matthew Kronberg, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Mark Holland, Ministre de la Santé, 343-552-5654 ; Callum Haney, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, 343-576-4407 ; Santé et mieux-être Nouvelle-Écosse, Relations avec les médias, [email protected] ; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]