/R E P R I S E -- Avis aux médias - Rendez-vous de l'écocitoyen le 26 octobre : poser #1Geste chaque jour pour la planète!/

SAINT-LAURENT, QC, le 21 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à la première édition du Rendez-vous de l'écocitoyen le samedi 26 octobre de 10 h à 18 h au Complexe sportif de Saint-Laurent. Ce grand événement inédit proposera aux citoyens une multitude d'outils concrets pour adopter des comportements écoresponsables au quotidien et contribuer à préserver l'environnement tout en améliorant leur qualité de vie et leur santé. À partir de 13 h 30, un comité d'experts donnera de précieux conseils aux jeunes et institutions scolaires laurentiennes. Il sera composé de Marie-Josée Richer, cofondatrice de l'entreprise Prana et dragonne en 2019 dans la célèbre émission Dans l'œil du dragon de Radio-Canada, d'Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent et de Patrick de Bellefeuille, présentateur et spécialiste du climat chez MétéoMédia.

Quoi : Les experts conseillent les écocitoyens

Première édition du Rendez-vous de l'écocitoyen



Quand : Samedi 26 octobre 2019 à 13 h 30

RV de l'écocitoyen de 10 h à 18 h



Qui : Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

Marie-Josée Richer, cofondatrice de Prana et dragonne 2019

Patrick de Bellefeuille, présentateur et spécialiste du climat chez MétéoMédia



Où : Complexe sportif de Saint-Laurent

2385, boulevard Thimens, Saint-Laurent, QC H4R 1T4

À propos de l'arrondissement de Saint-Laurent

Ayant célébré son 125e anniversaire en 2018, Saint-Laurent est l'un des 19 arrondissements de la Ville de Montréal. Le développement durable étant au cœur de toutes ses décisions, l'arrondissement s'est déclaré « territoire municipal durable » le 8 janvier 2019. Sa population, de plus de 100 000 habitants, est l'une des plus multiculturelles puisque 81 % de ses résidents sont immigrants ou ont un parent né dans un autre pays. Situé au carrefour des principaux grands axes routiers de la métropole avec une grande accessibilité aux transports collectifs, l'arrondissement s'étend sur 42,8 kilomètres carrés. Plus de 70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales. Avec 4500 entreprises et 110 000 emplois, il représente d'ailleurs le deuxième bassin d'emplois dans l'île de Montréal. Il possède également l'un des principaux pôles industriels et technologiques du Québec. Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son nouveau Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, Saint-Laurent offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs. L'arrondissement assure ainsi une belle qualité de vie pour les familles et les entreprises qui y sont établies.

