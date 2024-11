/R E P R I S E -- Avis aux médias - Réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest/

MONTRÉAL, le 26 nov. 2024 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le responsable de l'urbanisme, de l'OCPM et de l'itinérance au comité exécutif, Robert Beaudry, invitent les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse portant sur le concept retenu pour la suite du réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest.

Date : Le mercredi 27 novembre 2024

Heure : 13 h

Le lieu où se tiendra la conférence de presse sera confirmé seulement aux journalistes accrédités ayant confirmé leur présence auprès de [email protected].

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Catherine Cadotte, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 465-2591, [email protected]; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]