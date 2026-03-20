/R E P R I S E -- Avis aux médias - Québec solidaire au point de presse du Collectif Bienvenue et du Comité accès garderie/

MONTRÉAL, le 19 mars 2026 /CNW/ - Les représentantes et les représentants des médias sont priés de noter qu'Andrés Fontecilla, responsable solidaire en matière d'Immigration, participera au point de presse du Collectif Bienvenue et du Comité accès garderie concernant l'accès aux services de garde subventionnés pour les enfants de demandeurs d'asile, vendredi 20 mars à 10h au Centre des réfugiés. Les groupes et plusieurs personnalités politiques se réuniront pour s'opposer à une éventuelle utilisation de la clause dérogatoire dans ce dossier.

M. Fontecilla sera disponible pour des entrevues sur place ou par téléphone.

AIDE-MÉMOIRE

Date: 20 mars 2026

Heure: 10h

Lieu: Centre des réfugiés, 2107 rue Sainte-Catherine Ouest, (bureau 100) Montréal

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Yssia Tormin, Attachée de presse, aile parlementaire de Québec solidaire, 367 995 2364 ou [email protected]