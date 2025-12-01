/R E P R I S E --Avis aux médias - Prise d'images afin de souligner la fin des travaux de la recharge de plage, à Maria/
01 déc, 2025, 07:00 ET
QUÉBEC, le 28 nov. 2025 /CNW/ - Le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonatan Julien, invite les représentants des médias à une prise d'images afin de marquer la fin des travaux de la recharge de plage sur la route 132, à Maria.
Pour l'occasion, le ministre Julien sera accompagné de la députée de Bonaventure, Mme Catherine Blouin.
Cet événement aura lieu :

DATE :

Le 1er décembre 2025

HEURE :

9 h

LIEU :

Près de la halte routière située en face du

363, boulevard Perron (route 132), à Maria

Lien Google : Belvédère de Maria - Google Maps
Accréditation obligatoire
Pour participer à la conférence de presse, les journalistes doivent obtenir une accréditation au préalable, en écrivant à : [email protected].
Source : Mona-Kim Lechasseur, Directrice des communications et des relations de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 418 805-5939, [email protected]
