/R E P R I S E --AVIS AUX MÉDIAS - Présentation du bilan 2025-2026 d'Investissement Québec/

MONTRÉAL, le 3 juin 2026 /CNW/ - Investissement Québec et sa présidente-directrice générale, Bicha Ngo, vous invite à assister à la présentation de son bilan.

QUAND Le vendredi 5 juin 2026 à partir de 10 h



• Début de conférence : 10 h 30 OÙ Montréal QUI Bicha Ngo, présidente-directrice générale, Investissement Québec





Hubert Bolduc, président, Investissement Québec International





Jean-Philippe Ménard, premier vice-président, Réseau régional et innovation, Investissement Québec Une période de questions suivra la présentation.

Veuillez noter que l'événement se tient en présentiel seulement. Les journalistes qui souhaitent être présents doivent obligatoirement confirmer leur présence avant le 4 juin à 10 h en écrivant au contact ci-bas. L'adresse précise de l'événement sera alors transmise.

SOURCE Investissement Québec

RENSEIGNEMENTS : William Jutras, conseiller principal, Burson pour Investissement Québec : [email protected]