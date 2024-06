KINGSTON, ON, le 13 juin 2024 /CNW/ - Des représentants de Services publics et Approvisionnement Canada fourniront une mise à jour aux parties prenantes de la communauté et aux membres des médias sur le projet de démolition et d'enlèvement du pont à bascule ainsi que des prochaines étapes.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le vendredi 14 juin 2024



Heure : 13 h 00



Emplacement : Centre communautaire de Kingston East, salles 2 et 3

779 Highway 15

Kingston (Ontario)

K7L 4V3

Informations pour les médias



Les médias sont priés d'arriver environ quinze minutes avant l'événement pour permettre l'installation de l'équipement. Du stationnement est disponible dans l'espace réservé aux visiteurs du Centre communautaire de Kingston East.

Personne-ressource : Renseignements (médias seulement) : Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]