/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti Québécois/
Nouvelles fournies parAile parlementaire du Parti Québécois
17 févr, 2026, 07:00 ET
QUÉBEC, le 16 févr. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député de Camille-Laurin et chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, ainsi que le député de Jean-Talon et porte-parole du Parti Québécois en matière de Cybersécurité et du numérique, Pascal Paradis, tiendront un point de presse, le mardi 17 février 2026 à 10h30.
Sujets: Actualité du jour
AIDE-MÉMOIRE
|
DATE :
|
Le 17 février 2026
|
HEURE :
|
10h30
|
LIEU :
|
Salle Bernard-Lalonde (1.131)
SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois
SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]
