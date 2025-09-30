/R E P R I S E --AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti Québécois/

QUÉBEC, le 29 sept. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le chef du Parti Québécois et député de Camille-Laurin, Paul St-Pierre Plamondon, ainsi que le député d'Arthabaska, Alex Boissonneault, tiendront un point de presse, le mardi 30 septembre 2025 à 10h30.

Sujets: Rentrée parlementaire et actualité du jour

AIDE-MÉMOIRE

DATE : Le 30 septembre 2025



HEURE : 10h30



LIEU : Salle Bernard-Lalonde (1.131)

Hôtel du Parlement

Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]