/R E P R I S E --AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti Québécois/

Aile parlementaire du Parti Québécois

30 sept, 2025, 08:00 ET

QUÉBEC, le 29 sept. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le chef du Parti Québécois et député de Camille-Laurin, Paul St-Pierre Plamondon, ainsi que le député d'Arthabaska, Alex Boissonneault, tiendront un point de presse, le mardi 30 septembre 2025 à 10h30.

Sujets: Rentrée parlementaire et actualité du jour

AIDE-MÉMOIRE

DATE :           

Le 30 septembre 2025



HEURE :       

10h30



LIEU :           

Salle Bernard-Lalonde (1.131)


Hôtel du Parlement


Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

SOURCE :  Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]

Aile parlementaire du Parti Québécois