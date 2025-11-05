/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti Québécois/
05 nov, 2025, 07:00 ET
QUÉBEC, le 4 nov. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député de Camille-Laurin et chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, ainsi que la députée de Terrebonne et porte-parole du Parti Québécois en matière d'Économie, d'innovation, de développement économique régional et de PME, Catherine Gentilcore, tiendront un point de presse, le mercredi 5 novembre 2025 à 8h00.
Sujets: Actualité du jour
AIDE-MÉMOIRE
|
DATE :
|
Le 5 novembre 2025
|
|
|
HEURE :
|
8h00
|
|
|
LIEU :
|
Salle Bernard-Lalonde (1.131)
|
|
Hôtel du Parlement
|
|
Québec
|
|
