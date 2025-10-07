/R E P R I S E --AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti Québécois/

QUÉBEC, le 6 oct. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du Parti Québécois en matière de Santé et de Services sociaux, Joël Arseneau, tiendra un point de presse, le mardi 7 octobre 2025 à 10h00.

Sujet : Dépôt d'une pétition pour un accès équitable des soins de santé dans les régions

Voici la liste des personnes qui seront présentes :

Robert Comeau , président de l'APTS (L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux)

Simon Dubé , représentant national APTS - Bas-Saint-Laurent

Kevin Newbury , représentant national APTS - Côte-Nord

Jenny Tardif , représentante nationale APTS - Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine

, représentante nationale APTS - Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine Carl Verreault, représentant national APTS - Abitibi-Témiscamingue

AIDE-MÉMOIRE

DATE : Le 7 octobre 2025 HEURE : 10h00 LIEU : Hall principal

Hôtel du Parlement

Québec

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, (418) 720-5717, [email protected]