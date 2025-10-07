/R E P R I S E --AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti Québécois/
Nouvelles fournies parAile parlementaire du Parti Québécois
07 oct, 2025, 07:45 ET
QUÉBEC, le 6 oct. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du Parti Québécois en matière de Santé et de Services sociaux, Joël Arseneau, tiendra un point de presse, le mardi 7 octobre 2025 à 10h00.
Sujet : Dépôt d'une pétition pour un accès équitable des soins de santé dans les régions
Voici la liste des personnes qui seront présentes :
- Robert Comeau, président de l'APTS (L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux)
- Simon Dubé, représentant national APTS - Bas-Saint-Laurent
- Kevin Newbury, représentant national APTS - Côte-Nord
- Jenny Tardif, représentante nationale APTS - Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine
- Carl Verreault, représentant national APTS - Abitibi-Témiscamingue
AIDE-MÉMOIRE
|
DATE :
|
Le 7 octobre 2025
|
HEURE :
|
10h00
|
LIEU :
|
Hall principal
|
|
Hôtel du Parlement
|
|
Québec
SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois
SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, (418) 720-5717, [email protected]
Partager cet article