/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti Québécois/

Aile parlementaire du Parti Québécois

18 févr, 2026, 07:01 ET

QUÉBEC, le 17 févr. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député de Jean-Talon et porte-parole du Parti Québécois en matière de Cybersécurité et du Numérique, Pascal Paradis, ainsi que la députée de Terrebonne et porte-parole du Parti Québécois en matière de Culture et de Communications, Catherine Gentilcore, tiendront un point de presse, le mercredi 18 février 2026 à 8h20.

Sujets: Actualité du jour

AIDE-MÉMOIRE

DATE :           

Le 18 février 2026


HEURE :       

8h20


LIEU :           

Salle Bernard-Lalonde (1.131)

Hôtel du Parlement

Québec

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]

