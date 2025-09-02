/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse de l'opposition officielle libérale/
QUÉBEC, le 1er sept. 2025 /CNW/ - Veuillez prendre note que Monsef Derraji, porte-parole de l'opposition officielle en matière de transports, tiendra un point de presse le mardi 2 septembre à 8 h 30 en compagnie de Pablo Rodriguez, chef du Parti libéral du Québec, et de Frédéric Beauchemin, porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances.
DATE :
2 septembre 2025
HEURE :
8 h 30
LIEU :
Salle Bernard-Lalonde
Assemblée nationale du Québec
Sources : Maxime Doyon, Attaché de presse et conseiller aux élus, Cabinet de la cheffe de l'opposition officielle, [email protected], 514 820-7267
