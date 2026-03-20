/R E P R I S E -- Avis aux médias - Plan printanier : l'administration Martinez Ferrada dévoile de nouvelles mesures pour des rues sans nids-de-poule/

MONTRÉAL, le 19 mars 2026 /CNW/ - L'administration Martinez Ferrada invite les médias à une conférence de presse pour annoncer de nouvelles mesures dans le but d'améliorer les routes de la métropole. Le président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Claude Pinard, le responsable de la mobilité et des infrastructures, Alan DeSousa, et la mairesse de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Chantal Gagnon, s'adresseront aux journalistes pour l'occasion.

Date :

Le vendredi 20 mars 2026



Heure : 8 h

Le lieu où se tiendra la conférence de presse sera transmis seulement aux journalistes accrédités ayant confirmé leur présence auprès de [email protected].

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements : Rosiane Tessier, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 308-6893; Source : Direction des affaires publiques et du protocole, [email protected]