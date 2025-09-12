ÎLE BEAUSOLEIL, ON, le 10 sept. 2025 /CNW/ - Parcs Canada, ainsi que la Première Nation de Beausoleil et la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, participeront à une cérémonie de dévoilement d'une plaque commémorant l'importance historique de l'île Beausoleil (Bimadinaagogi).

L'île Beausoleil (Bimadinaagogi) est, depuis des millénaires, un lieu de grande importance culturelle et spirituelle pour les Anishinaabeg de la baie Georgienne méridionale. En tant que cadre pour des récits oraux, des cérémonies de femmes et des rassemblements saisonniers, ainsi que comme lieu d'établissement au XIXe siècle, elle illustre la relation durable entre les Anishinaabeg et leurs terres ancestrales.

Détails de l'événement :

Date : Jeudi le 18 septembre, 2025



Time : 10 h (HAE)





À la suite de la cérémonie, des activités culturelles auront lieu tout au long de l'après-midi.



Lieu : Veuillez confirmer votre présence auprès de [email protected] afin d'obtenir les renseignements sur le l'emplacement et le transport.





Les médias doivent confirmer leur présence au plus tard le vendredi 12 septembre 2025 .





Seules les personnes ayant confirmé leur présence pourront être admises.

