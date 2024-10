/R E P R I S E --Avis aux médias - Ouverture officielle du tout premier centre de traitement des matières organiques de Montréal/

MONTRÉAL, le 18 oct. 2024 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, invite les représentantes et les représentants des médias à l'ouverture officielle du premier centre de traitement des matières organiques (CTMO) de Montréal, en présence du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs du Québec, Benoit Charette , de la responsable de la transition écologique et de l'environnement au comité exécutif de la Ville de Montréal, Marie-Andrée Mauger, et du maire de l'arrondissement de Saint-Laurent, Alan De Sousa. Ils seront accompagnés pour l'occasion du président-directeur général de Veolia Amérique du Nord, Frédéric Van Heems, et du directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets, Karel Ménard.

La conférence de presse sera suivie d'une visite technique à l'attention des médias. Le port des bottes à bouts renforcés, du dossard et du casque sont obligatoires pour participer à cette visite.

Les membres des médias doivent arriver avec leurs propres équipements de sécurité.

Date : Le lundi 21 octobre 2024



Heure : 9 h 15 Arrivée des médias

9 h 45 Prise d'images avec les porte-paroles

10 h Conférence de presse

11 h Visite technique et prise d'images

Le lieu où se tiendra l'événement sera confirmé seulement aux journalistes accrédités ayant confirmé leur présence auprès de [email protected].

