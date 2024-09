/R E P R I S E --AVIS AUX MÉDIAS - Négociations dans le secteur public - Les membres de la FIQ marcheront vers l'Assemblée nationale/

QUÉBEC, le 9 sept. 2024 /CNW/ - La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ sera de passage au cœur de la capitale nationale le 10 septembre dans le cadre d'une manifestation visant à soutenir la table de négociation. Vers 10 h 30, les militantes et les membres prendront part à une marche débutant devant l'Hôtel le Concorde sur la Grande-Allée et se terminant devant l'Assemblée nationale du Québec. La présidente de la FIQ, madame Julie Bouchard, y fera une allocution à ses membres et tiendra un point de presse pour les journalistes par la suite.

Merci de confirmer votre présence à l'événement par courriel à Floriane Bonneville [email protected].

Aide-mémoire

Quoi : Marche, point de presse Quand : Mardi 10 septembre 2024, de 10 h 30 à 11 h 30 Où : Début de la marche : devant l'Hôtel le Concorde sur

la Grande-Allée Destination : devant l'Assemblée nationale à 11 h 15.



Renseignements: Floriane Bonneville, conseillère aux communications, 438 862-2928, [email protected]