/R E P R I S E -- Avis aux médias - Marwah Rizqy rencontre les présidents des commissions scolaires de la Mauricie et du Centre-du-Québec/

QUÉBEC, le 18 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Veuillez prendre note que la députée de Saint-Laurent et porte-parole libérale en matière d'éducation, d'enseignement supérieur et de stratégique numérique, Mme Marwah Rizqy, rencontre les présidents des commissions scolaires de la Mauricie et du Centre-du-Québec, ce lundi 21 octobre dès 9 h au restaurant Le Rouge Vin de Trois-Rivières. Mme Rizqy tiendra une mêlée de presse à 10 h 45.

AIDE-MÉMOIRE



DATE : Lundi 21 octobre 2019



HEURE : 10 h 45



LIEU : Restaurant Rouge Vin

975 rue Hart,

Trois-Rivières, Québec, G9A 4S3

