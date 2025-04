/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Marche du 1er mai : Journée internationale des travailleuses et des travailleurs/

Toujours debout contre l'austérité



MONTRÉAL, le 28 avril 2025 /CNW/ - La Coalition du 1er mai invite les représentantes et les représentants des médias à la marche annuelle du 1er mai. Des milliers de personnes se rassembleront dans les rues de Montréal à l'occasion de la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs. Cette année, l'événement organisé par la Coalition se déroule sous le thème : Toujours debout contre l'austérité. Le rassemblement est prévu à 17 h 30 au parc Lalancette, près de la station de métro Joliette. Pour la Coalition, le choix de l'austérité qu'a fait le gouvernement n'est bénéfique ni pour les travailleuses et les travailleurs ni pour la population en général. Dans ce contexte, plus que jamais, les travailleuses et les travailleurs se tiennent debout contre l'austérité et marcheront pour exiger une société plus juste et solidaire.

Prendront la parole pour la Coalition :

Dominique Daigneault , présidente du Conseil central du Montréal métropolitain - CSN

, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain - CSN Cheolki Yoon, du Centre des travailleurs et travailleuses immigrants (CTTI)

Les porte-parole sont disponibles pour entrevues.

AIDE-MÉMOIRE





DATE : Jeudi 1er mai 2025







HEURE : 17 h 30







LIEU : Parc Lalancette



2315 Rue Nicolet,



Montréal, Québec



H1W 3P3

À propos de la Coalition du 1er mai

La Coalition du 1er mai est un regroupement d'organisations syndicales et communautaires, ainsi que de groupes de la société civile, qui s'unissent chaque année pour organiser la traditionnelle marche du 1er mai afin de souligner la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs.

Elle regroupe l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), l'organisme Au bas de l'échelle, la Centrale des syndicats démocratiques (CSD), la Confédération des syndicats nationaux (CSN), la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), le Centre des travailleurs et travailleuses immigrants (CTTI), le Conseil central du Montréal métropolitain - CSN, le Conseil régional FTQ Montréal métropolitain (CRFTQMM), la Fédération autonome de l'enseignement (FAE), la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ), la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ), le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ), le Mouvement action chômage (MAC), l'Union des travailleuses et travailleurs accidentés ou malades (UTTAM) et l'Union étudiante du Québec (UEQ).

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Pour info, Eve-Marie Lacasse, conseillère aux communications, Confédération des syndicats nationaux (CSN), 514 809-7940, [email protected]