/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Manon Massé et Andrés Fontecilla à la conférence de presse du Centre d'éducation et d'action des femmes/

MONTRÉAL, le 23 avril 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que les députés solidaires Manon Massé et Andrés Fontecilla, seront présents à la Conférence de presse du Centre d'éducation et d'action des femmes (CÉAF), vendredi 24 avril à 10h à Montréal, pour le lancement de la Déclaration d'appui aux revendications féministes pour le droit au logement. Les députés solidaires recevront la Déclaration à l'occasion de cette conférence de presse pour la porter à l'Assemblée nationale.

Les députés seront disponibles pour des entrevues sur place et par téléphone.

AIDE-MÉMOIRE

Date: 24 avril 2026

Heure: 10h

Lieu: 2422 boulevard de Maisonneuve Est, Montréal QC

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements sur place : Raisso Sougal, Attachée politique, aile parlementaire de Québec solidaire, 514 296 0440 ou [email protected]