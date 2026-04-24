/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Manon Massé et Andrés Fontecilla à la conférence de presse du Centre d'éducation et d'action des femmes/
Nouvelles fournies parAile parlementaire de Québec solidaire
24 avr, 2026, 07:00 ET
MONTRÉAL, le 23 avril 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que les députés solidaires Manon Massé et Andrés Fontecilla, seront présents à la Conférence de presse du Centre d'éducation et d'action des femmes (CÉAF), vendredi 24 avril à 10h à Montréal, pour le lancement de la Déclaration d'appui aux revendications féministes pour le droit au logement. Les députés solidaires recevront la Déclaration à l'occasion de cette conférence de presse pour la porter à l'Assemblée nationale.
Les députés seront disponibles pour des entrevues sur place et par téléphone.
AIDE-MÉMOIRE
Date: 24 avril 2026
Heure: 10h
Lieu: 2422 boulevard de Maisonneuve Est, Montréal QC
SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire
Renseignements sur place : Raisso Sougal, Attachée politique, aile parlementaire de Québec solidaire, 514 296 0440 ou [email protected]
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