AVIS - Point de presse de Christine Labrie et un contingent de la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke

QUÉBEC, le 4 juin 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que la députée solidaire de Sherbrooke, Christine Labrie, fera un point de presse vendredi 05 juin à 10h50 au Foyer parlementaire l'occasion du dépôt d'un projet de loi rédigé en partenariat avec des étudiants de l'Université de Sherbrooke. Elle sera accompagnée de Jonathan Mayer, chargé de cours à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke et d'étudiants en droit de l'Université de Sherbrooke.

AIDE-MÉMOIRE

Date: 05 juin 2026

Heure: 10h50

Lieu: Foyer du Hall principal

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Yssia Tormin, Attachée de presse, aile parlementaire de Québec solidaire, 367 995 2364 ou [email protected]