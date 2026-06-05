Avis aux médias - CORRECTION - Point de presse de Christine Labrie et un contingent de la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke

*Veuillez noter que l'heure et le lieu du point de presse ont changé.*

QUÉBEC, le 5 juin 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que la députée solidaire de Sherbrooke, Christine Labrie, fera un point de presse aujourd'hui à 11h30 à la salle Bernard-Lalonde de l'Assemblée nationale, à l'occasion du dépôt d'un projet de loi rédigé en partenariat avec des étudiants de l'Université de Sherbrooke et portant sur la surexposition des jeunes aux écrans. Elle sera accompagnée de Jonathan Mayer, chargé de cours à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke et d'étudiants en droit de l'Université de Sherbrooke.

AIDE-MÉMOIRE

Date: 05 juin 2026

Heure: 11h30

Lieu: Salle Bernard-Lalonde

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Yssia Tormin, Attachée de presse, aile parlementaire de Québec solidaire, 367 995 2364 ou [email protected]