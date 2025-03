/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Manifestation à Montréal pour le financement du transport en commun/

MONTRÉAL et TIOHTIÀ:KE, QC, le 27 mars 2025 /CNW/ - Consternées par l'inaction et le mépris du gouvernement sur la question, des centaines de personnes manifesteront vendredi le 28 mars à Montréal et ailleurs au Québec pour exiger que le gouvernement provincial investisse massivement pour l'accessibilité et le développement du transport en commun.

Le développement du transport en commun est un enjeu social et environnemental majeur qui fait l'objet d'un large consensus au sein des milieux communautaire, syndical et citoyen au Québec. Plusieurs actions pour le financement public du transport en commun auront ainsi lieu vendredi ailleurs dans la province.

Quoi : Manifestation pour le financement du transport en commun

Où : Départ du parc Préfontaine

Quand : Mercredi 28 mars 2025 à 13h00

Groupes organisateurs

Écologie populaire

Table régionale des organismes volontaires d'éducation populaire (TROVEP) de Montréal

Mouvement pour un transport public abordable (MTPA)

Justice climatique Montréal

Trajectoire Québec

SOURCE Table régionale des organismes volontaires d’éducation populaire (TROVEP) de Montréal

Porte-paroles: Nasrine Abdi Ismail, Écologie populaire - 514-562-3108; Kathleen Gudmundsson, MTPA - 514-432-9829 (anglais/français)