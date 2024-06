/R E P R I S E -- Avis aux médias - Loger + - La Ville de Montréal annoncera des mesures supplémentaires pour protéger le parc locatif et les droits des locataires de Montréal/

MONTRÉAL, le 5 juin 2024 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et la conseillère associée à l'habitation, à la salubrité, et à la protection du parc de logements locatifs au sein du comité exécutif, Despina Sourias, invitent les représentantes et les représentants des médias à un point de presse au cours duquel des mesures visant à protéger le parc locatif existant, à améliorer l'offre de logements de qualité et à protéger les droits des locataires à Montréal seront annoncées.

Le vice-président du comité exécutif et responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, de l'évaluation foncière et des affaires juridiques, Benoit Dorais, la mairesse de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce et membre du comité exécutif, Gracia Kasoki Katahwa, et la conseillère d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, Marie Sterlin, seront également sur place.

Cette conférence de presse s'inscrit dans la série de mesures robustes annoncées pour permettre à la métropole de loger plus de Montréalaises et de Montréalais, en axant sur la construction d'unités et la protection des unités abordables existantes.

Date : Le jeudi 6 juin 2024

Heure : 11 h

Lieu : Centre communautaire Walkley

6 650, chemin de la Côte-Saint-Luc

Les journalistes qui souhaitent participer au point de presse sont invités à confirmer leur présence.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Catherine Cadotte, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 465-2591, [email protected]; Renseignements : Direction des relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]