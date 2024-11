Événement : Conférence de presse : Les travailleurs exigent mieux : il est temps de procéder à de vrais investissements plutôt qu'à des coupures.

OTTAWA, ON, le 25 nov. 2024 /CNW/ - Le Congrès du travail du Canada (CTC) invite les médias à une conférence de presse pendant laquelle ils pourront entendre des travailleurs et travailleuses traiter de première bouche de défis tels que le vieillissement de la main-d'œuvre et l'insuffisance chronique de la dotation en personnel, le stress et l'épuisement professionnel qui en découlent, l'insécurité et les perturbations causées par les changements climatiques, l'insuffisance persistante de l'investissement dans les soins de santé qui impose des contraintes au personnel de la santé, et le besoin de prendre d'importantes mesures de réforme du régime d'AE.

Date et heure : le 26 novembre 2024 - 9 h 30

Lieu : Salle 135-B, édifice de l'Ouest, colline parlementaire

Conférencières et conférenciers :

Bea Bruske , présidente du Congrès du travail du Canada (CTC)

, présidente du Congrès du travail du (CTC) Siobhán Vipond, vice-présidente exécutive du Congrès du travail du Canada (CTC)

(CTC) Larry Rousseau , vice-président exécutif du Congrès du travail du Canada (CTC)

, vice-président exécutif du Congrès du travail du (CTC) Lily Chang , secrétaire-trésorière du Congrès du travail du Canada (CTC)

« Cette décennie a été brutale pour les travailleuses et travailleurs, vu la crise de la COVID-19, la hausse des coûts et les incessants problèmes en milieu de travail, tels que l'insuffisance chronique de la dotation en personnel, les changements climatiques et la perturbation technologique. Ce ne sont pas que de gros titres--ce sont les dures réalités quotidiennes des travailleuses et travailleurs. Il est temps que les dirigeantes et dirigeants du Canada interviennent--pas demain mais bien aujourd'hui--pour protéger la vie des travailleuses et travailleurs, soutenir leurs familles et garantir l'avenir de nos collectivités. Les syndicats du Canada connaissent les solutions, et ils sont prêts à donner le pas au changement. » -- Bea Bruske, présidente du CTC

