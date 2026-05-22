/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Les OUI Québec donnent rendez-vous à la société civile les 23-24 mai/

MONTRÉAL, le 19 mai 2026 /CNW/ - Les OUI Québec convient les représentants des médias au RDV du OUI, qui se tiendra les 23 et 24 mai prochains. Dans un contexte d'année électorale, ce rendez-vous non partisan mettra en lumière des enjeux fondamentaux pour l'avenir du mouvement indépendantiste ainsi que le rôle de la société civile au sein de celui-ci.

Au terme d'une vaste tournée de consultations multisectorielles, les OUI Québec dévoileront à cette occasion des engagements déterminants, issus directement des témoignages et recommandations d'organisations de la société civile. Ce rassemblement réunira des dirigeants et des acteurs d'influence de la société civile québécoise, dont plusieurs qui ne sont pas publiquement affichés pour l'indépendance. Au programme :

Plusieurs figures marquantes prendront la parole pour porter cette vision d'avenir, notamment :

Christian Savard , ex-DG de Vivre en Ville

, ex-DG de Vivre en Ville Philippe Lamarre , président et fondateur d'URBANIA

, président et fondateur d'URBANIA Antonine Yaccarini , analyste politique

, analyste politique Jenny Thibault , directrice générale de la Société des arts technologiques (SAT)

, directrice générale de la Société des arts technologiques (SAT) Mounir Kaddouri, le « Maire de Laval », documentariste

le « Maire de Laval », documentariste Léa Clermont-Dion , autrice et documentariste

, autrice et documentariste Kim Lévesque-Lizotte, humoriste

La présidente des OUI Québec, Camille Goyette-Gingras est disponible en amont pour accorder des entrevues au sujet de l'événement.

Les médias sont invités à couvrir l'événement. Des entrevues seront possibles sur place.

PROGRAMMATION DE L'ÉVÉNEMENT

DÉTAILS DE L'ÉVÉNEMENT :

QUOI : RDV du OUI - Faire Pays

QUAND : 23 (dès 9h) et 24 mai (dès 10h, point de presse à 15h)

OÙ : Salle des 7 Doigts de la Main, 2111 Boul. Saint-Laurent, Montréal

SOURCE Oui Québec

Renseignements : Alex Valiquette, Responsable des communications OUI Québec, [email protected] | 438-506-8936