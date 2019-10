/R E P R I S E -- Avis aux médias - Les négociations dans le secteur public ; la FTQ dépose ses demandes au Conseil du trésor/

QUÉBEC, le 20 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont invités à assister au dépôt des demandes syndicales de la FTQ et des syndicats qu'elle représente (SCFP, SQEES-298, SEPB, UES 800), dans le cadre des négociations dans le secteur public qui s'amorce avec le gouvernement du Québec, dépôt qui sera précédé d'un point de presse à 13 h 45 devant l'édifice du Conseil du trésor à Québec.

Pour la FTQ et ses syndicats affiliés, il est urgent de mettre définitivement fin au régime d'austérité de l'ancien gouvernement et de donner aux travailleurs et travailleuses du secteur public la reconnaissance à laquelle ils et elles ont droit.

L'attraction et la rétention des travailleurs et travailleuses, la pénurie de main-d'œuvre amplifiée par des conditions de travail déficientes, la surcharge de travail, le temps supplémentaire, la détresse psychologique seront des éléments importants qui feront l'objet de débats lors de cette négociation avec le Conseil du trésor. Pour la FTQ, un sérieux coup de barre doit être donné pour améliorer les conditions d'exercice d'emplois et par le fait même améliorer la qualité des services à la population du Québec.

AIDE-MÉMOIRE



Quoi : Négociation dans le secteur public ; dépôt des demandes syndicales FTQ



Date : 21 octobre 2019



Heure : 13 h 45



Où : Édifice du Conseil du trésor, 875 Grande Allée, Québec



Qui : Daniel Boyer, président de la FTQ

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

