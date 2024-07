CALGARY, AB , le 4 juill. 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Jonathan Wilkinson; le ministre de l'Énergie et des Minéraux de l'Alberta, l'honorable Brian Jean; et le ministre de l'Abordabilité et des Services publics de l'Alberta, l'honorable Nathan Neudorf, tiendront un point de presse à l'issue de la Conférence des ministres de l'Énergie et des Mines à Calgary (Alberta).

Date : 5 juillet 2024

Heure : 13 h 30 (HR)

Lieu :

Sheraton Suites Calgary Eau Claire

Salle de bal Wildrose

255, Barclay Parade S.-O.

Calgary (Alberta) T2P 5C2

Tous les représentants des médias sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected].

Il est possible de participer virtuellement par le biais de la plateforme Zoom. Le code de la réunion sera communiqué lors de l'inscription.

