OTTAWA, ON, le 2 avril 2024 /CNW/ - L'honorable Arif Virani, ministre de la Justice et procureur général du Canada, et l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de FedNor, feront une annonce sur le logement à Regina, en Saskatchewan.

Date : Le mercredi 3 avril 2024



Heure : 11 h (HC)



Lieu : 1066/1076, rue Angus

Regina (Saskatchewan)

S4T 1Y3

Les personnes représentant les médias qui souhaitent participer doivent s'inscrire d'avance par courriel à l'adresse [email protected], en indiquant leur nom et le bureau de presse qu'elles représentent.

SOURCE Department of Justice Canada

Renseignements: Rens. : Chantalle Aubertin, Directrice adjointe des communications, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Canada, 613-992-6568, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère de la Justice Canada, 613-957-4207, [email protected]; Jennifer Kozelj, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Patty Hajdu, Ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de FedNor, 343-540-6643, [email protected]; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, 819-953-1160, [email protected]