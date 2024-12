MISSISSAUGA, ON, le 13 déc. 2024 /CNW/ - La ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez, et la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, l'honorable Kamal Khera, souligneront le début du congé de taxe accordé par le gouvernement fédéral pour mettre plus d'argent dans les poches des Canadiens, afin qu'ils puissent acheter les choses dont ils ont besoin et épargner pour les choses qu'ils veulent.

Les ministres répondront aux questions des médias après l'annonce.

Date : Le samedi 14 décembre 2024

Heure : 10 h 30 (heure de l'Est)

Lieu :

Tavora Foods

1030, rue Dundas Est

Mississauga (Ontario)

Les représentants des médias doivent présenter une pièce d'identité professionnelle à leur arrivée.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources: Callie Franson, Conseillère principale en communications et gestionnaire des enjeux, Cabinet de la ministre de la Petite Entreprise, [email protected], 613-297-5766; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]