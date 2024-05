SURREY, BC, le 23 mai 2024 /CNW/ - L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et de l'Activité physique, et l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, souligneront les investissements du gouvernement pour un régime national d'assurance médicaments et tiendront un point de presse.

Date

Le 24 mai 2024

Heure

10 h 45 (HAP)

Les journalistes sont priés d'arriver au plus tard à 10 h 15 (HAP).

Les journalistes qui souhaitent assister en personne à la conférence de presse doivent confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] avant 9 h (HAP) le vendredi 24 mai 2024.

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: Renseignements aux médias : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communication, Cabinet de la ministre des Sports et de l'Activité physique, 873-455-6498, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]; Jennifer Kozelj, Attachée de presse et conseillère en médias numériques, Cabinet de la ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de FedNor pour le nord de l'Ontario, 343- 540-6643; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, 819-953-1160, [email protected]