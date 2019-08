/R E P R I S E -- Avis aux médias - Les ministres McKenna et Gould vont annoncer un soutien dans le dossier des Grands Lacs : Itinéraire pour le 7 août 2019/

OTTAWA, le 6 août 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, et la ministre des Institutions démocratiques et députée de Burlington, Karina Gould, se rendront à Burlington et à Hamilton le 7 août pour annoncer un soutien du gouvernement dans le dossier des Grands Lacs.

Les représentants des médias sont invités à se joindre aux ministres McKenna et Gould à 10 h 30 au Centre canadien des eaux intérieures (CCEI) dans le havre Hamilton pour une annonce.

Avant l'annonce, les représentants des médias peuvent se joindre à la ministre McKenna à 9 h 30 alors qu'elle participera à une activité de surveillance de la qualité de l'eau au CCEI.

Activité : Annonce et point de presse Date : Le mercredi 7 août 2019 Heure : 9 h 30 (HAE) - Activité d'échantillonnage d'eau

10 h 30 (HAE) - Annonce Lieu : Centre canadien des eaux intérieures - hall d'entrée

867, chemin Lakeshore

Burlington (Ontario)

L'activité sera retransmise en direct sur la page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada.

Plus tard, les ministres McKenna et Gould participeront à une visite de Cootes Paradise en canot.

Activité : Visite de Cootes Paradise Date : Le mercredi 7 août 2019 Heure : 13 h 15 (HAE) Lieu : Stationnement du Centre d'interprétation de la nature - Jardins botaniques royaux

16, chemin Old Guelph

Hamilton (Ontario)

Les représentants des médias sont invités à s'inscrire aux activités auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada, qui se chargera d'aviser les représentants des médias inscrits si des changements sont apportés aux activités.

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Sabrina Kim, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-743-7138, sabrina.kim2@canada.ca ; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), ec.media.ec@canada.ca

Related Links

http://www.ec.gc.ca