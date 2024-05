La rencontre annuelle des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables de la culture et du patrimoine a lieu à Whitehorse, au Yukon

WHITEHORSE, YT, le 16 mai 2024 /CNW/ - L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien, et John Streicker, ministre du Tourisme et de la Culture du Yukon, coprésideront la rencontre des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables de la culture et du patrimoine, qui se tiendra à Whitehorse (Yukon), du 15 au 17 mai.

Le vendredi 17 mai, la ministre St-Onge sera disponible pour répondre aux questions des médias à la suite de cette rencontre annuelle.

Les journalistes qui souhaitent rencontrer la ministre doivent confirmer leur présence en envoyant leur nom complet ainsi que le nom du média qu'ils ou elles représentent à ariane.joazard-bé[email protected] d'ici midi, le vendredi 17 mai.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le vendredi 17 mai 2024

HEURE :

17 h 15

LIEU :

Hall principal, à l'extérieur de la Salle Longhouse

Centre culturel Kwanlin Dün

1171, rue Front

Whitehorse (Yukon)

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: Pour obtenir de plus amples renseignements (médias seulement), communiquez avec : Ariane Joazard-Bélizaire, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Patrimoine canadien, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]