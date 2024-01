MONTRÉAL, QC, le 17 janv. 2024 /CNW/ - L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, accompagné de monsieur Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, participera à une conférence de presse le jeudi 18 janvier. Ensemble, ils annonceront l'octroi d'un appui financier important à un organisme bien établi dans sa communauté afin d'accroître les services qu'il offre aux anglophones en situation minoritaire à Montréal.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Jeudi 18 janvier 2024



Heure : 13 h 30



Lieu : Montréal

Accréditation

Les journalistes qui désirent assister en personne à la conférence de presse doivent obligatoirement confirmer leur présence, en transmettant leur nom complet ainsi que le nom du média qu'ils représentent à [email protected] d'ici 16 h, le mercredi 17 janvier 2024.

* L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes ayant reçu leur accréditation.

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: Mathis Denis, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, [email protected] ; Relations avec les médias : Patrimoine canadien, 819 994-9101, 1-866-569-6155, [email protected] ; Laurence Gillot, Directrice des communications, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 819-598-2072 ; Équipe des relations médias : Ministère de la Culture et des Communications, 418-380-2388