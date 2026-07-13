/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LES GOUVERNEMENTS DU CANADA ET DU QUÉBEC, AINSI QUE LA VILLE DE LAVAL, FERONT UNE ANNONCE EN MATIÈRE DE LOGEMENT À LAVAL/

Laval, QC, le 11 juillet 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée de Trois-Rivières, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, à Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation, à Sandra el-Helou, conseillère municipale de Souvenir-Labelle et responsable du dossier Habitation, ainsi qu'à Ray Khalil, vice-président du comité exécutif de la Ville et responsable du dossier Habitation.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected] avant le 13 juillet, midi.

Date : 13 juillet 2026 Heure : 13 h 30 HE Lieu : L'adresse vous sera confirmée lors de votre inscription.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]