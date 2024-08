LONDON, ON, le 9 août 2024 /CNW/ - La député de London-Ouest, Arielle Kayabaga, et le député de London-Centre-Nord, Peter Fragiskatos, au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, feront une annonce de financement à l'appui de logements abordables plus verts à London, en Ontario.

Date : Lundi 12 août 2024

Heure : 10 h (HE)

Lieu :

1425, rue Webster

London (Ontario) N5V 3P9

Suivez-nous sur LinkedIn

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Relations avec les médias : Ressources naturelles Canada, Ottawa, 343-292-6100, [email protected]; Cindy Caturao, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]