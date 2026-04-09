/R E P R I S E --Avis aux médias - Le SP Hogan fera une annonce de financement à l'occasion d'un congrès sur la foresterie/ English
Nouvelles fournies parRessources naturelles Canada
09 avr, 2026, 08:00 ET
VANCOUVER, BC, le 8 avril 2026 /CNW/ - Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Corey Hogan, prononcera un discours à l'occasion du congrès du Council of Forest Industries en Colombie-Britannique et annoncera l'octroi de fonds dans le secteur forestier.
Date : le 9 avril 2026
Heure : 8 h 40 (HP)
Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.
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SOURCE Ressources naturelles Canada
Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]
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