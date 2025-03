Le secrétaire parlementaire rencontrera trois bénéficiaires de financement dans le cadre de l'annonce

HALIFAX, NS, le 3 mars 2025 /CNW/ - Tim Louis, secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien, annoncera mardi l'octroi d'un financement lié à l'exportation créative. Il fera cette annonce au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien. Le secrétaire parlementaire sera accompagné de représentants de Thief and Bandit Apparel and Accessories. Il rencontrera également des membres de la Prismatic Arts Society et de Jambhala Holdings Inc.

Voici les détails :

DATE :

Le mardi 4 mars 2025

HEURE :

11 h 30

Les journalistes qui souhaitent assister à l'annonce doivent confirmer leur présence en envoyant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 8 h 30, le mardi 4 mars. Des renseignements sur la façon d'y assister leur seront fournis par la suite.

