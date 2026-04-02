BURLINGTON, ON, le 1er avril 2026 /CNW/ - Le secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie Karim Bardeesy prononcera une allocution pour souligner l'engagement de Boeing auprès de VAC AERO International Inc., un fournisseur canadien du secteur de l'aérospatiale disposant d'installations en Ontario et au Québec.

Date : Le jeudi 2 avril 2026

Heure : 10 h (heure de l'Est)

Lieu : Burlington (Ontario)

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès de Cynthia Waldmeier à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails de l'emplacement où aura lieu l'événement.

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations avec les médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]; Cynthia Waldmeier, Responsable des communications pour le Canada, Communications de Boeing Canada, 613-323-4176, [email protected]