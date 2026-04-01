TORONTO, le 31 mars 2026 /CNW/ - Le secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie Karim Bardeesy participera au panel « Donner les moyens aux innovateurs canadiens » dans le cadre du sommet N3.

Date : Le mercredi 1er avril 2026

Heure : 12 h 30 (heure de l'Est)

Lieu : Palais des congrès du Toronto métropolitain, bâtiment Nord, salle A, scène principale

Les représentants des médias sont priés de communiquer avec les organisateurs de l'événement pour confirmer leur présence :

Robbie MacLeod, directeur principal, NGen

[email protected]

613-297-3578

Leslie Stojsic, conseillère, relations avec les médias

[email protected]

416-274-1308

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources: Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations avec les médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Victoria Morton, Conseillère principale aux communications, Cabinet de Karim Bardeesy, secrétaire parlementaire de la ministre de l'[email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]