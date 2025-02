OTTAWA, ON, le 7 févr. 2025 /CNW/ - Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Francis Drouin, prononcera une allocution à l'événement « À la découverte du rôle du Canada dans l'agriculture mondiale ‒ Une soirée avec Weekes & McConnell » du Réseau canadien d'automatisation et d'intelligence agroalimentaire. Il mettra en lumière comment l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique font une différence dans le secteur agricole du Canada.

Date : Le lundi 10 février 2025

Heure : 18 h (heure de l'Est)

Lieu :

Salle de bal du Gouverneur general (I & II) Hôtel Westin, 11 Colonel By Drive, Ottawa, ON, K1N 9H4

Les représentants des médias sont priés de confirmer leur présence auprès des Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected].

