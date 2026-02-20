NEW DELHI, le 20 févr. 2026 /CNW/ - L'intelligence artificielle (IA) continue d'évoluer à un rythme sans précédent. Alors que le Canada renforce ses capacités à l'intérieur de ses frontières, le gouvernement consolide également ses partenariats avec des économies étrangères à forte croissance afin de favoriser l'innovation, l'investissement et la création d'emplois.

Aujourd'hui, le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, l'honorable Evan Solomon, a conclu une visite fructueuse en Inde, où il a participé au Sommet sur l'impact de l'IA de 2026. Lors de son passage à New Delhi, il a tenu des rencontres ciblées avec de hauts responsables du gouvernement de l'Inde et des dirigeants de grandes entreprises technologiques indiennes et multinationales afin d'élargir la collaboration commerciale dans les domaines de l'IA, des infrastructures numériques et des technologies de pointe.

Le ministre Solomon a rencontré le ministre des Chemins de fer, de l'Information et de la Radiodiffusion, et de l'Électronique et des Technologies de l'information de l'Inde, Ashwini Vaishnaw, ainsi que le ministre adjoint des Sciences, des Technologies et de l'Économie numérique de l'Australie, Andrew Charlton. Tous trois ont réitéré leur engagement à poursuivre leur collaboration trilatérale en matière d'IA. Cette rencontre fait suite à l'annonce du Partenariat Australie-Canada-Inde pour la technologie et l'innovation lors du sommet du G20 de novembre 2025.

Au Sommet sur l'impact de l'IA, le ministre Solomon a tenu des rencontres bilatérales avec des leaders politiques mondiaux et de hauts dirigeants du secteur des technologies afin de faire progresser la collaboration en matière de croissance économique fondée sur l'IA, de déploiement fiable de l'IA et d'investissement transfrontalier. Il a aussi pris part à des séances de travail portant sur la sécurité, l'inclusion et la gouvernance responsable de l'IA, et a ainsi contribué aux discussions internationales sur les moyens de veiller à ce que les technologies émergentes soient mises au point et déployées de façon à susciter la confiance du public.

Le ministre, aux côtés du haut-commissaire du Canada en Inde, Chris Cooter, a également accueilli plus de 150 dirigeants de l'Inde et du Canada lors d'une réception organisée par le haut-commissariat du Canada, qui a réuni des chefs d'entreprise, des investisseurs et des décideurs afin de favoriser la formation de partenariats commerciaux et la réalisation d'investissements bilatéraux entre les écosystèmes d'innovation des deux pays. Dans son allocution d'ouverture, le ministre a réitéré la volonté du Canada de collaborer avec LoiZéro, un organisme sans but lucratif dont la mission consiste à développer des systèmes d'IA suivant le principe de la sécurité dès la conception et qui a été fondé par le pionnier de l'IA et lauréat du prix Turing, Yoshua Bengio, d'ailleurs présent au moment de l'annonce.

Le ministre a par ailleurs assisté à la signature de deux protocoles d'entente, l'un entre l'Université de Waterloo et Tata Consultancy Services, l'autre entre l'Université et upGrad. Ceci qui reflète une tendance plus large au resserrement des liens universitaires et commerciaux entre les deux pays. Huit universités canadiennes ont ainsi conclu 11 ententes avec des partenaires indiens au cours des derniers mois. Considérées globalement, ces ententes accélèrent le développement des compétences et ouvrent la voie à la commercialisation et à l'expansion des activités commerciales entre le Canada et l'Inde.

Le dernier jour du Sommet, le ministre a pris la parole à la réunion du Conseil du Partenariat mondial sur l'intelligence artificielle, où il a réitéré l'engagement du Canada envers une collaboration internationale pour la mise au point et l'utilisation responsables de l'IA, ainsi que fait valoir le rôle du Canada comme partenaire de choix dans la structuration de l'architecture économique de l'ère de l'IA.

L'avantage concurrentiel du Canada en matière d'IA est indéniable : notre pays dispose de talents de calibre mondial, mène des recherches de pointe et possède un écosystème d'innovation dynamique. Cette visite en Inde a permis de concrétiser de nouveaux partenariats commerciaux, de renforcer des alliances stratégiques et d'ouvrir de nouvelles voies à l'investissement, à la collaboration technologique et à la croissance économique partagée entre nos deux pays.

Citations

« L'Inde figure parmi les économies numériques dont la croissance est la plus rapide au monde, et cette visite visait à transformer nos ambitions communes en résultats tangibles. Le Canada mise sur des partenariats concrets qui mettent en relation nos talents en intelligence artificielle, notre excellence en recherche et notre écosystème d'innovation avec l'ampleur, le dynamisme du marché et l'esprit d'entreprise de l'Inde. Nous nous attachons à aider nos entreprises à conquérir mutuellement nos marchés et à accroître les investissements bilatéraux entre nos deux pays. En approfondissant la collaboration entre nos entreprises, y compris celles en démarrage, et nos établissements, nous ouvrons de nouvelles voies de croissance et de création d'emplois de qualité tant au Canada qu'en Inde, tout en veillant à ce que l'IA soit mise au point et déployée de manière à susciter la confiance du public. »

- Le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, l'honorable Evan Solomon

Faits en bref

Le 13 octobre 2025, le Canada et l'Inde ont publié une déclaration commune engageant les deux pays à intensifier leur collaboration en sciences et en technologie, y compris en intelligence artificielle.

Liens connexes

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez le site Web d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

X (Twitter) : @ISDE_CA | Facebook : Innovation canadienne | Instagram : @innovationcdn | LinkedIn : Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Pour accéder facilement aux programmes gouvernementaux à l'intention des entreprises, téléchargez l'appli Entreprises Canada.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Sofia Ouslis, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]